Сборная Украины победой завершила выступления в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сборная Украины по пляжному футболу одержала победу над командой Польши в матче за седьмое место Суперфинала Евролиги-2021. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
Детали
После поражения в групповом раунде от Португалии (5:7), Италии (3:5) и Швейцарии (6:7) подопечные Николая Костенко в своеобразном утешительном финале встречались с Польшей. “Сине-желтые” ответственно подошли к поединку и доказали свое преимущество, забив в ворота соперника семь мячей, на которые поляки ответили лишь тремя.
Отметим выступление Юрия Щерица и Максима Войтко, которые записали на свой счет дубли. Итак, 7:3 — сборная Украины занимает седьмое место в Суперфинале Евролиги-2021.
Дополнение
В финале Португалия обыграла Беларусь — 7:4, а во встрече за “бронзу” Италия нанесла поражение Испании — 5:3.