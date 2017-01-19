Збірна України перемогла команду США у заочних шахах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Українська збірна з шахів здобула перемогу у заочному матчі з США, передає УНН з посиланням на Федерацію заочних шахів України.
Майже два роки тривав заочний товариський матч на 32-х дошках США — Україна, організований Федерацією заочних шахів України і колегами-заочниками із США ICCF-US. Гра проходила на сервері Міжнародної федерації заочних шахів. Вперта боротьба завершилась перемогою наших заочників 32,5:31,5.
Довідка УНН: Заочні шахи — вид шахових змагань, в яких учасники перебувають на відстані один від одного, а процес передачі ходів здійснюється шляхом застосування технічних засобів зв’язку, таких як пошта, телеграф, телефон, інтернет та інші.