Збірна України перемогла команду США у заочних шахах

Майже два роки тривав заочний товариський матч на 32-х дошках США — Україна, організований Федерацією заочних шахів України і колегами-заочниками із США ICCF-US. Гра проходила на сервері Міжнародної федерації заочних шахів. Вперта боротьба завершилась перемогою наших заочників 32,5:31,5.

Довідка УНН: Заочні шахи — вид шахових змагань, в яких учасники перебувають на відстані один від одного, а процес передачі ходів здійснюється шляхом застосування технічних засобів зв’язку, таких як пошта, телеграф, телефон, інтернет та інші.