Сборная Украины победила команду США в заочных шахматах

Почти два года длился заочный товарищеский матч на 32-х досках США - Украина, организованный Федерацией заочных шахмат Украины и коллегами-заочниками с США ICCF-US. Игра проходила на сервере Международной федерации заочных шахмат. Упорная борьба завершилась победой наших заочников 32,5: 31,5.

Справка: Заочные шахматы - вид шахматных соревнований, в которых участники находятся на расстоянии друг от друга, а процесс передачи ходов осуществляется путем применения технических средств связи, таких как почта, телеграф, телефон и другие.