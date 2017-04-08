Збірна України перемогла Бельгію у домашньому відборі на ЧЄ-2018 з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Основний раунд (відбірковий) чемпіонату Європи з футзалу 2018 року розпочався двома поєдинками у групі 3. Національна команда України на майданчику київського "Палацу Спорту" зустрілася із Бельгією, передає кореспондент УНН.
На 5-й хвилині зустрічі гостей врятувала стійка воріт. "Жовто-блакитні" продовжували притискати опонентів до воріт, але довгий час бельгійців рятував воротар. На 15 хвилині українцям все-таки вдалося змінити цифри на табло – скидання Миколи Білоцерківця призвело до влучного пострілу Сергія Коваля.
У другому таймі бельгійці почали відповідати гострими контрвипадами, один із яких завершився потраплянням м'яча в каркас воріт після удару у виконанні Каріма Шайбала. Однак до кінця відведеного часу бельгійцям так і не вдалося зрівняти рахунок – 1:0.
Зауважимо, що в іншому поєдинку квартету 3 хорвати розгромили чорногорців – 4:0.
Додамо також, саме з Чорногорією збірна України зіграє завтра о 16:00.