Сборная Украины победила Бельгию в домашнем отборе на ЧЕ-2018 по футзалу

На 5-й минуте встречи гостей спасла штанга. "Желто-голубые" продолжали прижимать оппонентов к воротам, но долгое время бельгийцев спасал вратарь. На 15 минуте украинцам все-таки удалось изменить цифры на табло - сброс Николая Белоцерковца привело к меткому выстрелу Сергея Коваля.

Во втором тайме бельгийцы начали отвечать острыми контрвыпадами, один из которых завершился попаданием мяча в каркас ворот после удара в исполнении Карима Шайбала. Однако к концу отведенного времени бельгийцам так и не удалось сравнять счет - 1:0.

Заметим, что в другом поединке квартета 3 хорваты разгромили черногорцев - 4:0.

Добавим также, именно с Черногорией сборная Украины сыграет завтра в 16:00.