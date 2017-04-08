Сборная Украины победила Бельгию в домашнем отборе на ЧЕ-2018 по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Основной раунд (отборочный) чемпионата Европы по футзалу 2018 года начался двумя поединками в группе 3. Национальная команда Украины на площадке киевского "Дворца Спорта" встретилась с Бельгией, передает корреспондент УНН.
На 5-й минуте встречи гостей спасла штанга. "Желто-голубые" продолжали прижимать оппонентов к воротам, но долгое время бельгийцев спасал вратарь. На 15 минуте украинцам все-таки удалось изменить цифры на табло - сброс Николая Белоцерковца привело к меткому выстрелу Сергея Коваля.
Во втором тайме бельгийцы начали отвечать острыми контрвыпадами, один из которых завершился попаданием мяча в каркас ворот после удара в исполнении Карима Шайбала. Однако к концу отведенного времени бельгийцам так и не удалось сравнять счет - 1:0.
Заметим, что в другом поединке квартета 3 хорваты разгромили черногорцев - 4:0.
Добавим также, именно с Черногорией сборная Украины сыграет завтра в 16:00.