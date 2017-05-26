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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 32009 перегляди

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Збірна України оголосила склад на шаховий ЧС у Росії

Київ • УНН

 • 12353 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Збірна України з шахів назвала склад на командний чемпіонат світу, який відбудеться в Ханти-Мансійську (Росія), передає УНН з посиланням на сторінку Українських шахів у Facebook.

Збірна України оголосила склад на шаховий ЧС у Росії

За чоловічу збірну України зіграють: Руслан Пономарьов, Антон Коробов, Андрій Волокітін, Олександр Арещенко і Мартин Кравців.

За жіночу: Анна Ушеніна, Наталя Жукова, Інна Гапоненко, Наталя Букса і Юлія Осьмак.

Зазначимо, що українські збірні гратимуть не оптимальними складами - без Павла Ельянова, Василя Іванчука і сестер Музичук.

Додамо, що командний чемпіонат світу-2017 відбудеться у російському Ханти-Мансійську з 16 до 27 червня.

Українські Національні Новини

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