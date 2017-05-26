Збірна України оголосила склад на шаховий ЧС у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Збірна України з шахів назвала склад на командний чемпіонат світу, який відбудеться в Ханти-Мансійську (Росія), передає УНН з посиланням на сторінку Українських шахів у Facebook.
За чоловічу збірну України зіграють: Руслан Пономарьов, Антон Коробов, Андрій Волокітін, Олександр Арещенко і Мартин Кравців.
За жіночу: Анна Ушеніна, Наталя Жукова, Інна Гапоненко, Наталя Букса і Юлія Осьмак.
Зазначимо, що українські збірні гратимуть не оптимальними складами - без Павла Ельянова, Василя Іванчука і сестер Музичук.
Додамо, що командний чемпіонат світу-2017 відбудеться у російському Ханти-Мансійську з 16 до 27 червня.