Сборная Украины объявила состав на шахматный ЧМ в России

За мужскую сборную Украины сыграют Руслан Пономарев, Антон Коробов, Андрей Волокитин, Александр Арещенко и Мартин Швецов.

За женскую - Анна Ушенина, Наталья Жукова, Инна Гапоненко, Наталья Букса и Юлия Осьмак.

Отметим, что украинские сборные будут играть не оптимальными составами - без Павла Эльянова, Василия Иванчука и сестер Музычук.

Добавим, что командный чемпионат мира-2017 состоится в российском Ханты-Мансийске с 16 по 27 июня.