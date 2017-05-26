Сборная Украины объявила состав на шахматный ЧМ в России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Сборная Украины по шахматам назвала состав на командный чемпионат мира, который состоится в Ханты-Мансийске (Россия), передает УНН со ссылкой на страницу Украинских шахмат в Facebook.
За мужскую сборную Украины сыграют Руслан Пономарев, Антон Коробов, Андрей Волокитин, Александр Арещенко и Мартин Швецов.
За женскую - Анна Ушенина, Наталья Жукова, Инна Гапоненко, Наталья Букса и Юлия Осьмак.
Отметим, что украинские сборные будут играть не оптимальными составами - без Павла Эльянова, Василия Иванчука и сестер Музычук.
Добавим, что командный чемпионат мира-2017 состоится в российском Ханты-Мансийске с 16 по 27 июня.