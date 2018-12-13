Збірна України оголосила склад на другий етап Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Тренерський склад визначився із учасниками від збірної України на другий етап Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на “UA:Біатлон”.
На старт у чоловічому спринті 2-го етапу Кубка світу в австрійському Гохфільцені вийдуть Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Прима й Віталій Кільчицький.
Тренер чоловічої команди Юрай Санітра також повідомив, що Артем Тищенко у спринті не стартуватиме, бо готується до естафети.
Відзначимо, що до складу жіночої команди даного етапу заявлені Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.
Додамо також, вже завтра стартуватиме другий етап КС.