Сборная Украины объявила состав на второй этап Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Тренерский состав определился с участниками от сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на “UA:Биатлон”.
На старт в мужском спринте 2-го этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене выйдут Дмитрий Подручный, Сергей Семенов, Артем Прима и Виталий Кильчицкий.
Тренер мужской команды Юрай Санитра также сообщил, что Артем Тищенко в спринте не стартует, потому что готовится к эстафете.
Отметим, что в состав женской команды данного этапа заявленные Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.
Добавим также, уже завтра стартует второй этап КМ.