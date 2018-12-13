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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Украины объявила состав на второй этап Кубка мира по биатлону

Киев • УНН

 • 7466 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Тренерский состав определился с участниками от сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на “UA:Биатлон”.

Сборная Украины объявила состав на второй этап Кубка мира по биатлону

На старт в мужском спринте 2-го этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене выйдут Дмитрий Подручный, Сергей Семенов, Артем Прима и Виталий Кильчицкий.

Тренер мужской команды Юрай Санитра также сообщил, что Артем Тищенко в спринте не стартует, потому что готовится к эстафете.

Отметим, что в состав женской команды данного этапа заявленные Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Добавим также, уже завтра стартует второй этап КМ.

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