Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи із дзюдо

Під “жовто-блакитним” прапором виступлять:

Чоловіки: у категорії 66 кг — Георгій Зантарая, Богдан Ядов, Геворг Хачатрян (командні змагання), 73 кг — Сергій Дребот, Артем Хомула, Дмитро Канівець (командні змагання), 81 кг — Сергій Крівчач, 90 кг — Кеджау Ньябалі, Вадим Синявський (командні змагання), 100 кг — Олександр Романюк, +100 кг — Яків Хаммо, Станіслав Бондаренко.

Жінки: 48 кг — Дар’я Білодід, Марина Черняк, 78 кг — Анастасія Турчин, +78 кг — Світлана Ярьомка, Єлизавета Каланіна.

Відзначимо, що у складі української команди на татамі “Торвар Арени” вийдуть одразу чотири дебютанти змагань подібного рівня: Дар’я Білодід (48 кг), Єлизавета Каланіна (+78 кг), Богдан Ядов (66 кг), Сергій Крівчач (81 кг).

Зауважимо, що на змаганнях, котрі відбуватимуться з 20 по 23 квітня, виступатимуть біля 400 спортсменів з 42 країн Старого світу.

Додамо також, це вже третій чемпіонат Європи, що проводиться на території сусідньої держави: вперше європейський форум відбувся у Польщі у 1994 році у Гданську, другий пройшов на початку ХХ сторіччя — у 2000 році у Вроцлаві. Крім того, у 2007 році у Варшаві було організовано проведення абсолютного чемпіонату Європи.

Як повідомляв УНН, українці вибороли чотири медалі на Гран-Прі з дзюдо у Грузії.