Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по дзюдо

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39452 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102082 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155958 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116262 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116355 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112462 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104208 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153441 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по дзюдо

Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по дзюдо

Киев  •  УНН

 • 10644 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Определился состав команды Украины на чемпионат Европы-2017, который примет Варшава (Польша), сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации дзюдо Украины в Facebook.

Под "желто-голубым" флагом выступят:

Мужчины: в категории 66 кг - Георгий Зантарая, Богдан Ядов, Геворг Хачатрян (командные соревнования), 73 кг - Сергей Дребот, Артем Хомула, Дмитрий Канивец (командные соревнования), 81 кг - Сергей Кривчач, 90 кг - Кеджау Ньябали, Вадим Синявский (командные соревнования), 100 кг - Александр Романюк, +100 кг - Яков Хаммо, Станислав Бондаренко.

Женщины: 48 кг - Дарья Билодид, Марина Черняк, 78 кг - Анастасия Турчин, +78 кг - Светлана Яремка, Елизавета Каланина.

Отметим, что в составе украинской команды на татами "Торвар Арены" выйдут сразу четыре дебютанта соревнований подобного уровня: Дарья Билодид (48 кг), Елизавета Каланина (+78 кг), Богдан Ядов (66 кг), Сергей Кривчач (81 кг).

Заметим, что на соревнованиях, которые пройдут с 20 по 23 апреля, будут выступать около 400 спортсменов из 42 стран Старого света.

Добавим также, это уже третий чемпионат Европы, который проводится на территории соседнего государства: впервые европейский форум состоялся в Польше в 1994 году в Гданьске, второй прошел в начале ХХ века - в 2000 году во Вроцлаве. Кроме того, в 2007 году в Варшаве было организовано проведение абсолютного чемпионата Европы.

Как сообщал УНН, украинцы завоевали четыре медали на Гран-При по дзюдо в Грузии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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