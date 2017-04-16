Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по дзюдо

Под "желто-голубым" флагом выступят:

Мужчины: в категории 66 кг - Георгий Зантарая, Богдан Ядов, Геворг Хачатрян (командные соревнования), 73 кг - Сергей Дребот, Артем Хомула, Дмитрий Канивец (командные соревнования), 81 кг - Сергей Кривчач, 90 кг - Кеджау Ньябали, Вадим Синявский (командные соревнования), 100 кг - Александр Романюк, +100 кг - Яков Хаммо, Станислав Бондаренко.

Женщины: 48 кг - Дарья Билодид, Марина Черняк, 78 кг - Анастасия Турчин, +78 кг - Светлана Яремка, Елизавета Каланина.

Отметим, что в составе украинской команды на татами "Торвар Арены" выйдут сразу четыре дебютанта соревнований подобного уровня: Дарья Билодид (48 кг), Елизавета Каланина (+78 кг), Богдан Ядов (66 кг), Сергей Кривчач (81 кг).

Заметим, что на соревнованиях, которые пройдут с 20 по 23 апреля, будут выступать около 400 спортсменов из 42 стран Старого света.

Добавим также, это уже третий чемпионат Европы, который проводится на территории соседнего государства: впервые европейский форум состоялся в Польше в 1994 году в Гданьске, второй прошел в начале ХХ века - в 2000 году во Вроцлаве. Кроме того, в 2007 году в Варшаве было организовано проведение абсолютного чемпионата Европы.

Как сообщал УНН, украинцы завоевали четыре медали на Гран-При по дзюдо в Грузии.