Збірна України одержала розгромну перемогу на старті ЧС з хокею у Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У литовському Каунасі національна збірна України баталією із Румунією стартувала на чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні ІВ, передає УНН.
У першому періоді рахунок відкрив Кирило Катрич, який скористався швидкими пасами від Німенка і Буценка. У наступній 20-хвилинці двічі асистував партнерам Сергій Бабинець. Спочатку на Німенка, який об’їхав із-за воріт з шайбою та кинув її, а потім на Микиту Буценка — 3:0. Третій період пройшов без закинутих шайб.
Примітно, що кращим хокеїстом нашої команди у грі було визнано воротаря Сергія Гайдученка.
Варто відзначити, що у матчі-відкритті Японія в овертаймі здолала опір Естонії 2:1.
Додамо також, 23-го квітня на “жовто-блакитних” очікує протистояння з Естонією. Також у Дивізіоні ІВ виступає Хорватія і Литва.