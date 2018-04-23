Сборная Украины получила разгромную победу на старте ЧМ по хоккею в Литве

В первом периоде счет открыл Кирилл Катрич, который воспользовался быстрыми пасами от Нименко и Буценко. В следующей 20-минутке дважды ассистировал партнерам Сергей Бабинец. Сначала на Нименко, который объехал из-за ворот с шайбой и бросил ее, а затем на Никиту Буценко — 3:0. Третий период прошел без заброшенных шайб.

Примечательно, что лучшим хоккеистом нашей команды в игре было признано вратаря Сергея Гайдученко.

Стоит отметить, что в матче-открытии Япония в овертайме одолела сопротивление Эстонии 2:1.

Добавим также, 23-го апреля на “желто-синих” ожидает противостояние с Эстонией. Также в Дивизионе ИС выступает Хорватия и Литва.