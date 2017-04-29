Збірна України обіграла росіян у фіналі Кубка Європи зі стрільби з лука
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Чоловіча збірна України завоювала золоту нагороду у командній програмі Кубка Європи зі стрільби з класичного лука, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
“Жовто-блакитні” у складі Георгія Іваницького, Віктора Рубана і Олексія Гунбіна розпочали виступи відразу із стадії 1/2 фіналу, де розгромили Грузію — 6:0.
У фінальній сутичці наші співвітчизники у напруженій боротьбі взяли гору над росіянами — 5:4.
Відзначимо, що комплект бронзових нагород дістався італійцям, котрі обіграли грузинів (6:0).
Додамо, що етап Кубка Європи проходить з 25-го по 29 квітня у Легниці (Польща).