Сборная Украины обыграла россиян в финале Кубка Европы по стрельбе из лука
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Мужская сборная Украины завоевала золотую награду в командной программе Кубка Европы по стрельбе из классического лука, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
"Желто-голубые" в составе Георгия Иваницкого, Виктора Рубана и Алексея Гунбин начали выступления сразу со стадии 1/2 финала, где разгромили Грузию - 6: 0.
В финальной схватке наши соотечественники в напряженной борьбе взяли верх над россиянами - 5: 4.
Отметим, что комплект бронзовых наград достался итальянцам, которые обыграли грузин (6: 0).
Добавим, что этап Кубка Европы проходит с 25 по 29 апреля в Легнице (Польша).