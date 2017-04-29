Сборная Украины обыграла россиян в финале Кубка Европы по стрельбе из лука

"Желто-голубые" в составе Георгия Иваницкого, Виктора Рубана и Алексея Гунбин начали выступления сразу со стадии 1/2 финала, где разгромили Грузию - 6: 0.

В финальной схватке наши соотечественники в напряженной борьбе взяли верх над россиянами - 5: 4.

Отметим, что комплект бронзовых наград достался итальянцам, которые обыграли грузин (6: 0).

Добавим, что этап Кубка Европы проходит с 25 по 29 апреля в Легнице (Польша).