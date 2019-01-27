Збірна України на штучному полі проведе матч відбору на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Поєдинок 5-го туру відбірного раунду Євро-2020 у групі B Литва — Україна пройде на стадіоні "ЛФФ" у Вільнюсі. Про це інформує ФФУ, передає УНН.
Трибуни цієї арени зі штучним покриттям мають змогу вмістити 5 067 уболівальників. Стадіон має III категорію та відповідає всім стандартам УЄФА та ФІФА. Розмір поля — 105х68 м.
Крім того, стадіон є домівкою не тільки для національної збірної Литви, а й для столичних клубів "Жальгіріс" і "Тракай".
Примітно, що арену було відкрито у 2004 році на місці реконструйованого стадіону "Локомотівас". Остання перебудова відбулася у 2011—2012 роках. Саме тоді природний газон вперше було замінено на штучний. У 2015 році покриття відновили.Саме в будівлі цієї спортивної споруди розташована штаб-квартира Литовського футбольного союзу.
Додамо, що поєдинок відбору Євро-2020 Литва — Україна відбудеться 7 вересня 2019 року.