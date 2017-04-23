Збірна України мінімально програла полякам на домашньому ЧС з хокею

За кілька секунд до завершення першого періоду “біло-червоні” вийшли вперед у рахунку. Томаш Машинські став автором шайби після прострілу партнера на п’ятак. Більшу частину другого періоду “синьо-жовті” провели на підступах воріт поляків за чималої кількості кидків, що конвертувалося у закинуту шайбу Романа Благого після передачі Сергія Кузьмика — 1:1.

Ближче до середини заключного періоду індивідуальний прохід Даміана Капіци завершився переможною шайбою для польської збірної — 2:1.

Зауважимо, що збірна України разом із австрійцями залишилась на дні турнірної таблиці — у обох колективів по 0 очок. Поляки здобули першу перемогу на турнірі — 3 очки.