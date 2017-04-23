Сборная Украины минимально проиграла полякам на домашнем ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Заключительный поединок второго соревновательного дня чемпионата мира по хоккею в Дивизионе ИА, который проходит в Киеве, закончился победой команды Польши над сборной Украины, передает корреспондент УНН.
За несколько секунд до окончания первого периода “бело-красные” вышли вперед в счете. Томаш Машински стал автором шайбы после прострела партнера на пятак. Большую часть второго периода “сине-желтые” провели на подступах ворот поляков за большого количества бросков, что конвертировалось в заброшенную шайбу Романа Благого после передачи Сергея Кузьмика — 1: 1.
Ближе к середине заключительного периода индивидуальный проход Дамиана Капицы завершился победной шайбой для польской сборной — 2: 1.
Заметим, что сборная Украины вместе с австрийцами осталась на дне турнирной таблицы — в обоих коллективов по 0 очков. Поляки одержали первую победу на турнире — 3 очка.