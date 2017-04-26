Збірна України достроково вилетіла з Дивізіону ІА чемпіонату світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У четвертому матчі чемпіонату світу Дивізіону ІА збірна Казахстану обіграла команду України на льоду київського “Палацу Спорту”, передає УНН.
У першому періоді казахи відправили дві шайби у ворота 18-річного Богдана Дьяченка, котрий провів дебютну гру в кар’єрі у рамках планетарної першості. Причому другу шайбу гості закинули за 1 секунду до початку перерви. Автором першого голу став Доус, другого — Мартін Сен-П’єр.
У проміжку в одну хвилину другого періоду українці вирівняли становище на табло. Після прострілу Олександра Побєдоносцева шайбу до воріт відправив Олександр Німенко. Згодом прохід Сергія Бабинця завершився точним кидком у дальній кут воріт казахів.
Проте заключний період виявився успішним для Казахстану за яких забивали Нікіта Міхайліс і Брендан Боченські (у більшості) — 2:4.
Таки чином, “жовто-блакитні” поступилися в четвертий раз поспіль і втратили навіть теоретичні шанси на збереження прописки на наступний ЧС у Дивізіоні ІА, адже навіть у разі успіху українців в останній грі проти Південної Кореї та програшу угорців — через поразку в очній зустрічі наші співвітчизники посядуть останній рядок в турнірній таблиці.
Зауважимо, що лідирує у чемпіонаті Південна Корея — 9 очок після 3 матчів, далі йде Казахстан — 8 очок при 4 зустрічах, австрійці мають 6 пунктів (3 гри), поляки заробили 4 бали (3), в угорців 3 очки (3).
Додамо, що у наступному році українці повернуться до Дивізіону ІВ у якому наразі грають збірні Японії, Великобританії, Литви, Хорватії, Естонії та Нідерландів.