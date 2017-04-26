Сборная Украины досрочно вылетела из дивизиона ИА чемпионата мира по хоккею

В первом периоде казахи отправили две шайбы в ворота 18-летнего Богдана Дьяченко, который провел дебютную игру в карьере в рамках планетарного первенства. Причем вторую шайбу гости забросили за 1 секунду до начала перерыва. Автором первого гола стал Доус, второго - Мартин Сен-Пьер.

В промежутке в одну минуту второго периода украинцы выровняли положение на табло. После прострела Александра Победоносцева шайбу в ворота отправил Александр Нименко. Впоследствии проход Сергея Бабинца завершился точным броском в дальний угол ворот казахов.

Однако заключительный период оказался успешным для Казахстана при которых забивали Никита Михайлис и Брендан Боченськи (в большинстве) - 2: 4.

Таки образом, "желто-голубые" уступили в четвертый раз подряд и потеряли даже теоретические шансы на сохранение прописки на следующий ЧМ в Дивизионе ИА, ведь даже в случае успеха украинский в последней игре против Южной Кореи и проигрыша венгров - из-за поражения в очной встрече наши соотечественники займут последнюю строчку в турнирной таблице.

Заметим, что лидирует в чемпионате Южная Корея - 9 очков после 3 матчей, далее следует Казахстан - 8 очков при 4 встречах, австрийцы 6 пунктов (3 игры), поляки заработали 4 балла (3), у венгров 3 очка (3).

Добавим, что в следующем году украинцы вернутся в Дивизион ИС в котором сейчас играют сборные Японии, Великобритании, Литвы, Хорватии, Эстонии и Нидерландов.