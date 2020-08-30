Збірна України через травму втратила півзахисника перед стартом в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський не зможе допомогти збірній України в матчах Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Ушкодження Буяльського не дозволить йому допомогти збірній на старті Ліги націй. Зараз Віталію необхідно лікувати ушкоджену колінну зв’язку.
У поточному сезоні півзахисник провів за “Динамо” два поєдинки у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши один результативний пас.
Додамо, 3 вересня українська команда проведе матч Ліги націй із Швейцарією, а 6-го — проти Іспанії.