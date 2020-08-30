Збірна України через травму втратила півзахисника перед стартом в Лізі націй

Ушкодження Буяльського не дозволить йому допомогти збірній на старті Ліги націй. Зараз Віталію необхідно лікувати ушкоджену колінну зв’язку.

У поточному сезоні півзахисник провів за “Динамо” два поєдинки у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши один результативний пас.

Додамо, 3 вересня українська команда проведе матч Ліги націй із Швейцарією, а 6-го — проти Іспанії.