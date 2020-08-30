Сборная Украины из-за травмы потеряла полузащитника перед стартом в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский не сможет помочь сборной Украины в матчах Лиги наций против Швейцарии и Испании, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Повреждения Буяльского не позволят ему помочь сборной на старте Лиги наций. Сейчас Виталию необходимо лечить поврежденную коленную связку.
В текущем сезоне полузащитник провел за “Динамо” два поединка во всех турнирах, забив один гол и отдав один результативный пас.
Добавим, 3 сентября украинская команда проведет матч Лиги наций со Швейцарией, а 6-го — против Испании.