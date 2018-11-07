Збірна Словаччини оприлюднила заявку на матч проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Головний тренер збірної Словаччини Павло Гапал викликав у національну команду 24 футболісти на поєдинок Ліги націй із Україною, повідомляє УНН з посиланням на сайт Словацького футбольного союзу.
До заявки увійшли:
Воротарі: Мартін Дубравка (“Ньюкасл”, Англія), Матуш Kозачік (“Вікторія”, Чехія), Марек Родак (“Ротерхем”, Англія).
Захисники: Ерік Сабо (“Хапоель” Беер-Шева, Ізраїль), Петер Пекарик (“Герта”, Німеччина), Мартін Шкртел (“Фенербахче”, Туреччина), Денис Вавро (“Копенгаген”, Данія), Мілан Шкріньяр (“Інтер”, Італія), Давид Ганцко (“Фіорентина”, Італія), Томаш Губочан (“Марсель”, Франція).
Півзахисники: Мирослав Стох (“Славія”, Чехія), Станіслав Лоботка (“Сельта”, Іспанія), Патрік Грошовскі (“Вікторія”, Чехія), Юрай Куцка (“Трабзонспор”, Туреччина), Ян Грегуш (“Копенгаген”, Данія), Марек Гамшик (“Наполі”, Італія), Ондрей Дуда (“Герта”, Німеччина) Роберт Мак (“Зеніт”, Росія), Альберт Руснак (“Солт-Лейк-Сіті”, США), Володимир Вайсс (“Аль-Гарафа”, Катар), Матуш Беро (“Вітесс”, Нідерланди).
Нападники: Адам Німець (“Пафос”, Кіпр), Міхал Дуріс (“Анортосіс”, Кіпр), Адам Зреляк (“Нюрнберг”, Німеччина).
Варто зазначити, що Україна зіграє в гостях в п’ятому турі Ліги націй із Словаччиною 16-го листопада.