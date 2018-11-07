Сборная Словакии обнародовала заявку на матч против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Главный тренер сборной Словакии Павел Гапал вызвал в национальную команду 24 футболиста на поединок Лиги наций с Украиной, сообщает УНН со ссылкой на сайт Словацкого футбольного союза.
К заявке вошли:
Вратари: Мартин Дубравка (“Ньюкасл”, Англия), Матуш Kозачик (“Виктория”, Чехия), Марек Родак (“Ротерхэм”, Англия).
Защитники: Эрик Сабо (“Хапоэль” Беэр-Шева, Израиль), Пекарик (“Герта”, Германия), Шкртел (“Фенербахче”, Турция), Денис Вавро (“Копенгаген”, Дания), Милан Шкриньяр (“Интер”, Италия), Давид Ганцко (“Фиорентина”, Италия), Губочан (“Марсель”, Франция).
Полузащитники: Стох (“Славия”, Чехия), Станислав Лоботка (“Сельта”, Испания), Патрик Грошовски (“Виктория”, Чехия), Куцка (“Трабзонспор”, Турция), Ян Грегуш (“Копенгаген”, Дания ), Гамшик (“Наполи”, Италия), Ондрей Дуда (“Герта”, Германия) Роберт Мак (“Зенит”, Россия), Альберт Руснак (“Солт-Лейк-Сити”, США), Владимир Вайсс (“Аль -Гарафа ”, Катар), Матуш Беро (“Витесс”, Нидерланды).
Нападающие: Адам Немец (“Пафос”, Кипр), Михал Дурис (“Анортосис”, Кипр), Адам Зреляк (“Нюрнберг”, Германия).
Стоит отметить, что Украина сыграет в гостях в пятом туре Лиги наций со Словакией 16 ноября.