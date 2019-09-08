Збірна Португалії здобула першу перемогу у відборі на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У матчі суперників збірної України по відбірковій групі на ЧЄ-2020 з футболу у Белграді зустрілися національні збірні Сербії та Португалії, передає кореспондент УНН.
Відкрити рахунок португальцям вдалося тільки під завершення тайму. Подачу з флангу від Бруно Фернандеша зумів реалізувати Вільям Карвалью. Ефектну атаку розіграли гості на 58 хвилині. Чотири гравців передачами вивели на ударну позицію Гедеша, який відправив м’яч під штангу.
Трохи пізніше Нікола Міленкович відзначився дебютним голом ударом головою з подачі із кутового від Тадіча. Проте Кріштіану Роналду, який за рішенням суддів уникнув офсайду, на 80 хвилині збільшив відрив гостей. У кінцівці команди обмінялися голами Мітровіча і Бернарду Сілви — 2:4.
Додамо, що португальці здобули першу перемогу у турнірі та здобули 5 очок після трьох зіграних матчів — 2 місце. Сербія залишилась із 4 пунктами.