Сборная Португалии одержала первую победу в отборе на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В матче соперников сборной Украины по отборочной группе на ЧЕ-2020 по футболу в Белграде встретились национальные сборные Сербии и Португалии, передает корреспондент УНН.
Открыть счет португальцам удалось только под завершение тайма. Подачу с фланга от Бруно Фернандеш сумел реализовать Уильям Карвалью. Эффектную атаку разыграли гости на 58 минуте. Четверо игроков передачами вывели на ударную позицию Гедеша, который отправил мяч под штангу.
Чуть позже Никола Миленкович отличился дебютным голом ударом головой с подачи с углового от Тадича. Однако Криштиану Роналду, по решению судей избежал офсайда, на 80 минуте увеличил отрыв гостей. В концовке команды обменялись голами Митровича и Бернарду Силвы — 2:4.
Добавим, что португальцы одержали первую победу в турнире и получили 5 очков после трех сыгранных матчей — 2 место. Сербия осталась с 4 пунктами.