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Збірна Іспанії під загрозою пропуску ЧС-2018

Збірна Іспанії під загрозою пропуску ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. За повідомленням іспанського видання El Pais національна футбольна збірна Іспанії потрапила під загрозу пропуску фінальної частини чемпіонату світу 2018 року, що пройде в Росії, передає УНН з посиланням на El Pais.

ФІФА надіслала лист в Королівську іспанську федерацію футболу, пояснивши, що "червоній фурії" загрожує втрата путівки на чемпіонат світу в Росії, якщо уряд продовжить втручатися у вибори нового президента Королівської іспанської федерації футболу (RFEF).

Таке рішення ФІФА викликано наслідками цього року. Влітку частина представників Королівської іспанської федерації футболу була заарештована у підозрі в корупції. Тоді президент Федерації Анхель Марія Вільяр вирішив піти у відставку. На думку ФІФА в нинішні вибори нового голови RFEF може вмішуватися керівництво країни, що суперечить правилам ФІФА.

Додамо також, Мундіаль-2018 пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року. На Іспанію очікує протистояння в групі В, де її суперниками стане Португалія, Марокко і Іран.

Як повідомляв УННФІФА анулював результат восьми поєдинків відбору на ЧС-2018.

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