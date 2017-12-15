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Сборная Испании под угрозой пропуска ЧМ-2018

Сборная Испании под угрозой пропуска ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 17187 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. По сообщению испанского издания El Pais национальная футбольная сборная Испании попала под угрозу пропуска финальной части чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, передает УНН со ссылкой на El Pais.

ФИФА направила письмо в Королевскую испанский федерацию футбола, пояснив, что "красной фурии" грозит потеря путевки на чемпионат мира в России, если правительство продолжит вмешиваться в выборы нового президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF).

Такое решение ФИФА вызвано последствиями этого года. Летом часть представителей Королевской испанской федерации футбола была арестована по подозрению в коррупции. Тогда президент Федерации Анхель Мария Вильяр решил уйти в отставку. По мнению ФИФА в нынешние выборы нового председателя RFEF может вмешиваться руководство страны, противоречит правилам ФИФА.

Добавим также, Мундиаль-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На Испанию ожидает противостояние в группе В, где ее соперниками станет Португалия, Марокко и Иран.

Как сообщал УНН, ФИФА аннулировал результат восьми поединков отбора на ЧМ-2018.

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