Збірна Габону зіграла внічию у першому матчі Кубка африканських націй-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Збірна Габону з футболу упустила перемогу над командою Гвінеї-Біссау в першому матчі 31-го за ліком Кубка африканських націй, що проходив на домашньому стадіоні Габону в Лібревілі, передає УНН з посиланням на ВВС.
На початку другого тайму відзначився зірковий нападник збірної Габону та дортмундської “Боруссії” П’єр-Емерік Обамеянг, проте в компенсований час до гри зрівняв рахунок Соареш — 1:1.
Зазначимо, що інший поєдинок ігрового вечора між Буркіна Фасо та Камеруном також завершився нічиєю 1:1.
Примітно, що дані чотири збірні є учасниками групи А.
Нагадаємо, що найбільш титулованою збірною в рамках виступав на КАН є національна команда Єгипту — 7 трофеїв, по 4 рази вигравали турнір Гана і Камерун.