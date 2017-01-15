Сборная Габона сыграла вничью в первом матче Кубка африканских наций-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Сборная Габона по футболу упустила победу над командой Гвинеи-Биссау в первом матче 31-го по счету Кубка африканских наций, который проходил на домашнем стадионе Габона в Либревиле, передает УНН со ссылкой на ВВС .
В начале второго тайма отличился звездный нападающий сборной Габона и дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг, однако в компенсированное время к игре сравнял счет Соареш - 1: 1.
Отметим, что другой поединок игрового вечера между Буркина Фасо и Камеруном также завершился ничьей 1: 1.
Примечательно, что данные четыре сборные являются участниками группы А.