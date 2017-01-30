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Збірна Франції тріумфувала на чемпіонаті світу з гандболу

Збірна Франції тріумфувала на чемпіонаті світу з гандболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Збірна Франція в фінальному поєдинку чемпіонату світу з гандболу зуміла здолати опір Норвегії, захистивши звання найсильнішої команди на планеті, передає УНН з посиланням на сайт Федерації гандболу України.

На велику перерву команди пішли лише за мінімальної переваги триколірних (18:17), однак друга частина більше вдалась французам, які розвинули різницю в поєдинку — 33:26.

Таким чином, французи вшосте в історії здобули титул чемпіона світу, тріумфально здобвши звання найсильнішої команди на планеті в рідному Парижі.

Зауважимо, що Франція вдруге в своїй історії зуміла пройти весь турнір без єдиної втрати — попередній такий випадок датовано 2001 роком, коли світова першість також проходила у Франції.

Додамо також, бронзовим призером планетарної першості стала національна команда Словенія, що переграла Хорватію 31:30.

Українські Національні Новини

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