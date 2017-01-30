Сборная Франции победила на чемпионате мира по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сборная Франция в финальном поединке чемпионата мира по гандболу сумела преодолеть сопротивление Норвегии, защитив звание сильнейшей команды на планете, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации гандбола Украины.
На большой перерыв команды ушли только при минимальном преимуществе трехцветных (18:17), однако вторая часть больше удалась французам, которые развили разницу в поединке - 33:26.
Таким образом, французы в шестой раз в истории получили титул чемпиона мира, триумфально завоевав звание сильнейшей команды на планете в родном Париже.
Заметим, что Франция во второй раз в своей истории сумела пройти весь турнир без единой потери - предыдущий такой случай датирован 2001 годом, когда мировое первенство также проходило во Франции.
Добавим также, бронзовым призером планетарного первенства стала национальная команда Словении, которая переиграла Хорватию 31:30.