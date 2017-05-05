Збірна Фінляндії перемогла Білорусь у першому поєдинку ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Хокеїсти збірної Фінляндії обіграли команду Білорусі з рахунком 3:2 в матчі чемпіонату світу, який стартував у Парижі і Кельні, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Зустріч групи B пройшла в Парижі, а у складі переможців шайби закинули Себастьян Ахо (на 3-й хвилині), Оскар Осала (6) і Вели-Матті Савінайнен (50). У команди Білорусії відзначилися Єгор Шарангович (39) та Євген Ковиршин (45).
Відзначимо, що у другому поєдинку елітного Дивізіону чемпіонату світу у групі А Росія в серії булітів переграла Швецію (2:1).
Зауважимо, що сьогодні у групі А також зіграє США проти Німеччини, у групі В – Канада з Чехією.
Довідка: вперше в історії світових хокейних першостей дві країни спільно проводять турнір. Причому у німців досить великий досвід його проведення - вони приймали чемпіонат вісім разів, з яких сім - в якості повноцінного господаря. Натомість Франція проводила змагання лише чотири рази, в тому числі і другий за рахунком турнір у 1930 році.