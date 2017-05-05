Сборная Финляндии победила Беларусь в первом поединке ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Хоккеисты сборной Финляндии обыграли команду Беларуси со счетом 3:2 в матче чемпионата мира, который стартовал в Париже и Кельне, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Встреча группы B прошла в Париже, а в составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (на 3-й минуте), Оскар Осала (6) и Вели-Матти Савинайнен (50). У команды Белоруссии отличились Егор Шарангович (39) и Евгений Ковыршин (45).
Отметим, что во втором поединке элитного дивизиона чемпионата мира в группе А Россия в серии буллитов переиграла Швецию (2:1).
Заметим, что сегодня в группе А также сыграет США против Германии, в группе В - Канада с Чехией.
Справка: впервые в истории мировых хоккейных первенств две страны совместно проводят турнир. Причем у немцев достаточно большой опыт его проведения - они принимали чемпионат восемь раз, из которых семь - в качестве полноценного хозяина. Зато Франция проводила соревнования только четыре раза, в том числе и второй по счету турнир в 1930 году.