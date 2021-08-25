Збірна Чехії оприлюднила заявку на матч із командою України

Деталі

Головний тренер збірної Чехії Ярослав Шилгавий на прес-конференції у Празі оголосив імена 20-ти виконавців, які будуть готуватися до вересневих матчів відбору ЧС-2022 й товариського поєдинку з Україною:

Воротарі: Томаш Вацлік (“Олімпіакос”, Греція), Філіп Нгуєн (“Словацко”), Ондржей Коларж (“Славія”).

Захисники: Алеш Матею (“Брешія”, Італія), Володимир Цоуфал (“Вест Гем”, Англія), Томаш Калас (“Брістоль”, Англія), Ян Боріл, Ондржей Кудела, Давид Зима (всі — “Славія”), Якуб Брабец, Мілан Гавел (обидва — “Вікторія”).

Півзахисники: Антонін Барак (“Верона”, Італія), Алекс Крал (“Спартак”, Росія), Міхал Саділек (ПСВ, Нідерланди), Якуб Янкто (“Сампдорія”, Італія), Томаш Холеш, Томаш Соучек (обидва — “Славія”), Якуб Пешек (“Спарта”).

Нападники: Матей Видра (“Бернлі”, Англія), Адам Гложек (“Спарта”).

Доповнення

У рамках відбору ЧС-2022 року 2 вересня збірна Чехії зіграє в Остраві з Білоруссю, 5 вересня в Брюсселі — з Бельгією, а 8 вересня у Пльзені проведе товариський матч з Україною.