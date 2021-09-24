Збірна Боснії та Герцеговини опублікувала заявку на матч проти України

ukru
17 березня, 19:38 • 82495 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 106715 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 165173 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147411 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148550 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159602 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177106 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150035 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159207 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176033 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120961 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138837 перегляди
Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

17 березня, 17:26 • 90524 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 98741 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 83751 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 165187 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155180 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252786 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249072 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377375 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55255 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65148 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63342 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99267 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109989 перегляди
Актуальне
Збірна Боснії та Герцеговини опублікувала заявку на матч проти України

Збірна Боснії та Герцеговини опублікувала заявку на матч проти України

Київ • УНН

 • 15865 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Збірна Боснії та Герцеговини повідомила заявку футболістів на найближчі поєдинки кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року, повідомляє УНН з посиланням на Футбольний союз Боснії та Герцеговини.

Деталі

Коуч боснійців Івайло Петєв буде розраховувати на послуги 27-х футболістів. До заявки потрапили імениті виконавці, серед яких: нападник "Інтера" Єдін Джеко та півзахиснки турецького "Бешикташа" Міралем Пьяніч.

Повністю заявка виглядає наступним чином:

Воротарі: Ібрахім Шехіч ("Коньяспор", Туреччина), Нікола Васіль ("Санкт-Паулі", Німеччина), Кенан Піріч ("Атромітос", Греція).

Захисники: Бранимир Ціпетіч ("Локомотива", Хорватія), Матео Сушич ("ЧФР", Румунія), Юсуф Газібеговіч ( "Штурм", Австрія), Сеад Колашинаць ("Арсенал", Англія), Елдар Чівіч, Аднан Ковачевич (обидва - "Ференцварош", Угорщина), Анел Ахмедходжіч ("Мальме", Швеція), Денніс Хаджікадуніч ("Ростов", Росія), Сініша Санічанін ("Партизан", Сербія), Александар Йовічіч ("Гориця", Хорватія), Айдин Нукіч ("Тузла").

Півзахисники: Амір Хаджіахметовіч ("Коньяспор", Туреччина), Стіпе Лончар ("Ференцварош", Угорщина), Миралем Пьяніч ("Бешикташ", Туреччина), Амер Гояк ("Динамо" З, Хорватія), Гойко Цімірот ("Стандард", Бельгія), Марко Вранчіч ("Сток Сіті", Англія), Мирослав Стевановіч ("Серветт", Швейцарія), Аді Наліч ("Мальме", Швеція), Алмедіна Зількіч ("Олімпія", Словенія).

Нападники: Едін Джеко ("Інтер", Італія), Лука Менало ("Динамо" З, Хорватія), Ермедін Деміровіч ("Фрайбург", Німеччина), Смаіл Превляк ("Ейпен", Бельгія).

Доповнення

Боснійці 9 жовтня проведуть гостьовий матч проти Казахстану і виїзний проти України 12 жовтня. Наразі збірна із 3-ма балами йде четвертою у групі D і на два пункти відстає від України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами