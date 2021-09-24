Збірна Боснії та Герцеговини опублікувала заявку на матч проти України

Деталі

Коуч боснійців Івайло Петєв буде розраховувати на послуги 27-х футболістів. До заявки потрапили імениті виконавці, серед яких: нападник "Інтера" Єдін Джеко та півзахиснки турецького "Бешикташа" Міралем Пьяніч.

Повністю заявка виглядає наступним чином:

Воротарі: Ібрахім Шехіч ("Коньяспор", Туреччина), Нікола Васіль ("Санкт-Паулі", Німеччина), Кенан Піріч ("Атромітос", Греція).

Захисники: Бранимир Ціпетіч ("Локомотива", Хорватія), Матео Сушич ("ЧФР", Румунія), Юсуф Газібеговіч ( "Штурм", Австрія), Сеад Колашинаць ("Арсенал", Англія), Елдар Чівіч, Аднан Ковачевич (обидва - "Ференцварош", Угорщина), Анел Ахмедходжіч ("Мальме", Швеція), Денніс Хаджікадуніч ("Ростов", Росія), Сініша Санічанін ("Партизан", Сербія), Александар Йовічіч ("Гориця", Хорватія), Айдин Нукіч ("Тузла").

Півзахисники: Амір Хаджіахметовіч ("Коньяспор", Туреччина), Стіпе Лончар ("Ференцварош", Угорщина), Миралем Пьяніч ("Бешикташ", Туреччина), Амер Гояк ("Динамо" З, Хорватія), Гойко Цімірот ("Стандард", Бельгія), Марко Вранчіч ("Сток Сіті", Англія), Мирослав Стевановіч ("Серветт", Швейцарія), Аді Наліч ("Мальме", Швеція), Алмедіна Зількіч ("Олімпія", Словенія).

Нападники: Едін Джеко ("Інтер", Італія), Лука Менало ("Динамо" З, Хорватія), Ермедін Деміровіч ("Фрайбург", Німеччина), Смаіл Превляк ("Ейпен", Бельгія).

Доповнення

Боснійці 9 жовтня проведуть гостьовий матч проти Казахстану і виїзний проти України 12 жовтня. Наразі збірна із 3-ма балами йде четвертою у групі D і на два пункти відстає від України.