Сборная Боснии и Герцеговины опубликовала заявку на матч против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сборная Боснии и Герцеговины сообщила заявку футболистов на ближайшие поединки квалификации к чемпионату мира 2022 года, сообщает УНН со ссылкой на Футбольный союз Боснии и Герцеговины.
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Коуч боснийцев Ивайло Петев будет рассчитывать на услуги 27-х футболистов. К заявке попали именитые исполнители, среди которых: нападающий "Интера" Един Джеко и пивзахиснкы турецкого "Бешикташа" Миралем Пьянич.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Ибрахим Шехич ( "Коньяспор", Турция), Никола Василь ( "Санкт-Паули", Германия), Кенан Пирич ( "Атромитос", Греция).
Защитники: Бранимир Ципетич ( "Локомотива", Хорватия), Матео Сушич ( "ЧФР", Румыния), Юсуф Газибегович ( "Штурм", Австрия), Сеад Колашинаць ( "Арсенал", Англия), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба - "Ференцварош", Венгрия), Анел Ахмедходжич ( "Мальме", Швеция), Деннис Хаджикадунич ( "Ростов"), Синиша Саничанин ( "Партизан", Сербия), Александар Йовичич ( "Горица", Хорватия), Айдын Нукич ( "Тузла").
Полузащитники: Амир Хаджиахметович ( "Коньяспор", Турция), Стипе Лончар ( "Ференцварош", Венгрия), Миралем Пьянич ( "Бешикташ", Турция), Амер Гояк ( "Динамо" З, Хорватия), Гойко Цимирот ( "Стандард", Бельгия), Марко Вранчич ( "Сток Сити"), Мирослав Стеванович ( "Серветт", Швейцария), Ади Налич ( "Мальме", Швеция), Алмедина Зилькич ( "Олимпия", Словения).
Нападающие: Эдин Джеко ( "Интер", Италия), Лука Менало ( "Динамо" З, Хорватия), Ермедин Демирович ( "Фрайбург", Германия), Смаил Превляк ( "Эйпен", Бельгия).
Lополнение
Боснийцы 9 октября проведут гостевой матч против Казахстана и выездной против Украины 12 октября. Сейчас сборная по 3-мя баллами идет четвертой в группе D и на два пункта отстает от Украины.