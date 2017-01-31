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Збільшення вартості підключення до електромереж призведе до колапсу будівельного ринку

Збільшення вартості підключення до електромереж призведе до колапсу будівельного ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Підвищення вартості приєднання до електричних мереж, яке затвердила НКРЕКП, може призвести до колапсу будівельного ринку України. На думку Голови правління - президента ПАТ “ХК “Київміськбуд” Ігоря Кушніра, такий захід може стати причиною зупинки роботи багатьох будівельних компаній, передає УНН.

“Мережі - одвічний наріжний камінь в роботі будь-якого забудовника. Крім того, що нас змушують їх прокладати, за рахунок чого забудовники несуть надмірне фінансове навантаження, так і питання підключення теж далеко не просте. На кожен об'єкт існує договір про приєднання до мереж, до якого додаються техумови. На їх підставі забудовник розробляє проектну документацію, яка потім затверджується енергетичним монополістом. Після затвердження це ж підприємство формує технічне рішення до будівництва і платіжку з сумою за приєднання до мереж. Ці цифри з шістьма нулями перевірити чи перерахувати, ґрунтуючись на якихось даних, неможливо. Хочеш будувати - плати.

А тепер цю вартість підключення підняли в кілька разів! При цьому треба не забувати, що своїх грошей у забудовників немає. Боюся навіть подумати про те, у скільки разів може вирости ціна квадратного метра! Фактично, забудовники не зможуть працювати, це призведе до колапсу всього будівельного ринку. Якщо це збільшення справді остаточно затвердять, по всій країні з’являться тисячі недобудов”, - сказав Ігор Кушнір.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг підвищила вартість приєднання до електричних мереж в кілька разів. Профільні експерти вважають, що прийняття зазначеного рішення може дуже негативно позначитися на інвестиційному кліматі в країні, знизити конкурентоспроможність України в залученні іноземного капіталу.

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