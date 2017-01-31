Увеличение стоимости подключения к электросетям приведет к коллапсу строительного рынка

"Сети - извечный краеугольный камень в работе любого застройщика. Кроме того, что нас заставляют их прокладывать, за счет чего застройщики несут чрезмерную финансовую нагрузку, так и вопрос подключения тоже далеко не простой. На каждый объект существует договор о присоединении к сетям, к которому прилагаются техусловия. На их основании застройщик разрабатывает проектную документацию, которая затем утверждается энергетическим монополистом. После утверждения это же предприятие формирует техническое решение для строительства и платежку с суммой за присоединение к сетям. Эти цифры с шестью нулями проверить или пересчитать, основываясь на каких-то данных, невозможно. Хочешь строить - плати.

А теперь эту стоимость подключения подняли в несколько раз! При этом надо не забывать, что своих денег у застройщиков нет. Боюсь даже подумать о том, во сколько раз может вырасти цена квадратного метра! Фактически, застройщики не смогут работать, это приведет к коллапсу всего строительного рынка. Если это увеличение действительно окончательно утвердят, по всей стране появятся тысячи недостроев", - сказал Игорь Кушнир.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила стоимость присоединения к электрическим сетям в несколько раз. Профильные эксперты считают, что принятие указанного решения может очень негативно сказаться на инвестиционном климате в стране, снизить конкурентоспособность Украины в привлечении иностранного капитала.