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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зазнав катувань та не отримує медичної допомоги: кримського татарина Саганджі етапували до Володимирського централу

Зазнав катувань та не отримує медичної допомоги: кримського татарина Саганджі етапували до Володимирського централу

Київ • УНН

 • 13687 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Кримського татарина Февзі Саганджі, якого звинуватили у “енергоблокаді”, незаконно етапували до іншої колонії та під час цього катували. Про це у Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Цитата

“28-річного громадянина України Февзі Саганджі незаконно етаповано з виправної колонії № 11 м. Ставрополь (РФ) до ФКУ „Тюрьма № 2 УФСИН России по Владимирской области (Володимирський централ)“, де вже відбувають покарання українські політв’язні Олег Приходько та Ескандер Абдулганієв. Переміщення здійснено з метою посилення режиму відбування покарання Февзі за його проукраїнську позицію”, — заявила Денісова.

Деталі

Так, етапування тривало впродовж двох місяців, і під час нього Февзі Саганджі зазнавав фізичного та психологічного катувань. У тюрмі чоловік, за словами омбудсмена, не отримує життєво необхідних ліків та жодної медичної допомоги.

“Прошу Тимчасово повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила терміново відвідати нашого співвітчизника та перевірити додержання його прав. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, а саме сприяти наданню необхідної медичної допомоги”, — заявила Денісова.

“Закликаю міжнародну спільноту об’єднати зусилля та посилити тиск на країну-агресора Росію, щоб якомога швидше повернути додому усіх бранців Кремля та припинити переслідування мирних жителів українського півострова Крим”, — додала вона.

Нагадаємо

Февзі Саганджі був засуджений у січні 2019 року підконтрольним РФ так званим “Ленінським районним судом міста Сімферополя” до 10 з половиною років ув’язнення, за нібито участь в добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана, який окупаційна влада вважає незаконним збройним формуванням.

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