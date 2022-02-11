Подвергся пыткам и не получает медицинской помощи: крымского татарина Саганджи этапировали во Владимирский централ

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“28-летний гражданин Украины Февзи Саганджи незаконно этапирован из исправительной колонии № 11 г. Ставрополь (РФ) в ФКУ “Тюрьма № 2 УФСИН России по Владимирской области (Владимирский централ)", где уже отбывают наказание украинские политзаключенные Олег Приходько и Эскандер Абдулганиев. Перемещение осуществлено с целью усиления режима отбывания наказания Февзи за его проукраинскую позицию”, — заявила Денисова.

Детали

Так, этапирование продолжалось в течение двух месяцев, и во время него Февзи Саганджи подвергался физическим и психологическим пыткам. В тюрьме мужчина, по словам омбудсмена, не получает жизненно необходимых лекарств и никакой медицинской помощи.

“Прошу Временно поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покатила срочно посетить нашего соотечественника и проверить соблюдение его прав. Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, а именно способствовать оказанию необходимой медицинской помощи”, — заявила Денисова.

“Призываю международное сообщество объединить усилия и усилить давление на страну-агрессора Россию, чтобы как можно скорее вернуть домой всех пленников Кремля и прекратить преследование мирных жителей украинского полуострова Крым”, — добавила она.

Напомним

Февзи Саганджи был приговорен в январе 2019 года подконтрольный РФ так называемым “Ленинским районным судом города Симферополя” к 10 с половиной годам заключения за якобы участие в добровольном батальоне имени Номана Челебиджихана, который оккупационная власть считает незаконным вооруженным формированием.