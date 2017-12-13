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Зайцева попросила не робити з неї наркоманку

Зайцева попросила не робити з неї наркоманку

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Підозрювана у скоєнні смертельної ДТП в Харкові Олена Зайцева під час судового засідання по переобранню їй міри запобіжного заходу відкинула звинувачення у прийомі наркотичних речовин і попросила суспільство не робити з неї наркоманку, передає кореспондент УНН.

"Я знаю, що люди вважають мене наркоманкою, але це - не так. Це - неприпустимо для мене, адже я маю травму голови з дитинства, при якій прийом наркотиків може бути небезпечним для мого життя," - сказала Олена Зайцева.

Також, вона в черговий раз попросила пробачення у родичів загиблих: "я прошу пробачення, я ніколи більше не сяду за кермо" - сказала Олена Зайцева.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смертельна ДТП у Харкові: в організмі Зайцевої виявлені речовини, що містять кодеїн

Як повідомляв УНН, увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль “Lexus RX” під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Touareg”. Унаслідок зіткнення “Lexus” вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.

Київський районний суд Харкова 20 жовтня обрав для 20-річної водійки Lexus Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (60 діб без права внесення застави). Термін дії її запобіжного заходу закінчується 16 грудня.

 

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