Зайцева попросила не робити з неї наркоманку

"Я знаю, що люди вважають мене наркоманкою, але це - не так. Це - неприпустимо для мене, адже я маю травму голови з дитинства, при якій прийом наркотиків може бути небезпечним для мого життя," - сказала Олена Зайцева.

Також, вона в черговий раз попросила пробачення у родичів загиблих: "я прошу пробачення, я ніколи більше не сяду за кермо" - сказала Олена Зайцева.

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Як повідомляв УНН, увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль “Lexus RX” під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Touareg”. Унаслідок зіткнення “Lexus” вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.

Київський районний суд Харкова 20 жовтня обрав для 20-річної водійки Lexus Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (60 діб без права внесення застави). Термін дії її запобіжного заходу закінчується 16 грудня.