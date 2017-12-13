Зайцева попросила не делать из нее наркоманку

"Я знаю, что люди считают меня наркоманкой, но это - не так. Это - недопустимо для меня, ведь у меня травма головы с детства, при которой прием наркотиков может быть опасным для моей жизни", - сказала Елена Зайцева.

Также, она в очередной раз попросила прощения у родственников погибших: "я прошу прощения, я никогда больше не сяду за руль", - сказала Зайцева.

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Как сообщал УНН, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль "Lexus RX" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате столкновения "Lexus" вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водительницы Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). Срок действия ее пресечения заканчивается 16 декабря.