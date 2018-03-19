Зайнятість та безробіття: Україна встановила десятирічний антирекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За останні 10 років обсяги та рівень зайнятості в Україні є вкрай низькими, водночас безробіття високим. Про це на круглому столі "Майбутнє ринку праці в Україні" сказав державний секретар Міністерства соціальної політики України Віктор Іванкевич, передає кореспондент УНН.
"Український ринок праці функціонує в умовах знаної кількості проблем. Обсяги та рівень зайнятості населення за останні 10 років є вкрай низькими, а безробіття високим. За 9 місяців 2017 року рівень безробіття становив 9,4% порівно із відповідним попереднього року (9,2%). Середньомісячна кількість безробітних складає 1 млн 700 тисяч осіб", - повідомив він.
Водночас, за словами В.Іванкевича, напередодні світової кризи 2008 року рівень безробіття в Україні становив 7,4%.
Він додав, що за 9 місяців 2017 року відбулось скорочення кількості та частки зайнятих у неформальному секторі економіки на користь формального на 273 тисячі осіб, порівняно із відповідним періодом попереднього року.
Нагадаємо, торік на 78% більше українських заробітчан платили соцвнески у Польщі.