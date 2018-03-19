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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 391 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 25948 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 32672 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 78369 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Занятость и безработица: Украина установила десятилетний антирекорд

Занятость и безработица: Украина установила десятилетний антирекорд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. За последние 10 лет объемы и уровень занятости в Украине являются крайне низкими, одновременно безработицы - высоким. Об этом на круглом столе "Будущее рынка труда в Украине" сказал государственный секретарь Министерства социальной политики Украины Виктор Иванкевич, передает корреспондент УНН.

"Украинский рынок труда функционирует в условиях известного количества проблем. Объемы и уровень занятости населения за последние 10 лет являются крайне низкими, а безработица - высокой. За 9 месяцев 2017 года уровень безработицы составлял 9,4% по сравнению с соответствующим предыдущего года (9,2% ). Среднемесячное количество безработных составляет 1 миллион 700 тысяч человек", - сообщил он.

Однако, по словам В.Иванкевича, накануне мирового кризиса 2008 года уровень безработицы в Украине составил 7,4%.

Он добавил, что за 9 месяцев 2017 года произошло сокращение количества и доли занятых в неформальном секторе экономики в пользу формального на 273 тысяч человек по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Напомним, в прошлом году на 78% больше украинских заробитчан платили соцвзносы в Польше.

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