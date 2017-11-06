Заяви про перерахування коштів Порошенка з України є "безпідставними домислами" - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Оприлюднені дані розслідування про нібито махінації під час передачі корпорації Roshen у "сліпий траст" є безпідставними домислами. Про це понеділок на засіданні погоджувальної ради ВР заявила представник Президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
За її словами, "для того, щоб здійснити операції з продажу корпорації Roshen, необхідно було створити міжнародну холдингову структуру, яка була налаштована на те, щоб уникнути подвійного оподаткування із уплатою податків в Украні".
Як наголосила І.Луценко, створення цієї міжнародної структури було обов’язковим. Тому що, відповідно до Гаазької конвенції, неможливо було передати Roshen в управління Rothschild. Відтак, наголосила І.Луценко, "будь-які заяви про порушення валютного законодавства чи перерахування готівкових коштів з України є безпідставними домислами".
Нагадаємо, журналісти оприлюднили нові секретні документи, в яких фігурує П.Порошенко.