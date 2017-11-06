Заявления о перечислении средств Порошенко с Украины являются "безосновательными домыслами" - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Обнародованные данные расследования о якобы махинации при передаче корпорации Roshen в "слепой траст" являются безосновательны домыслами. Об этом сегодня на заседании согласительного совета ВР заявила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
По ее словам, "для того, чтобы осуществить операции по продаже корпорации Roshen, необходимо было создать международную холдинговую структуру, которая была настроена на то, чтобы избежать двойного налогообложения с уплатой налогов в Укране".
Как отметила И.Луценко, создание этой международной структуры было обязательным. Потому что, согласно Гаагской конвенции, невозможно было передать Roshen в управление Rothschild. Поэтому, подчеркнула И.Луценко, "любые заявления о нарушениях валютного законодательства или перечислении наличных средств из Украины являются безосновательны домыслами".
Напомним, журналисты обнародовали новые секретные документы, в которых фигурирует П.Порошенко.