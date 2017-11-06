Заявления о перечислении средств Порошенко с Украины являются "безосновательными домыслами" - Луценко

По ее словам, "для того, чтобы осуществить операции по продаже корпорации Roshen, необходимо было создать международную холдинговую структуру, которая была настроена на то, чтобы избежать двойного налогообложения с уплатой налогов в Укране".

Как отметила И.Луценко, создание этой международной структуры было обязательным. Потому что, согласно Гаагской конвенции, невозможно было передать Roshen в управление Rothschild. Поэтому, подчеркнула И.Луценко, "любые заявления о нарушениях валютного законодательства или перечислении наличных средств из Украины являются безосновательны домыслами".

Напомним, журналисты обнародовали новые секретные документы, в которых фигурирует П.Порошенко.