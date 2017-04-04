Завтра відбудеться засідання уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Завтра, 5 квітня, під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання Уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Засідання уряду розпочнеться об 11:00.
Місце проведення: будинок уряду, вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд.
Як повідомляв УНН, зараз уряд працює над прийняттям нового закону про професійно-технічну освіту.
Крім того, прем’єр-міністр України В.Гройсман звернувся до керівника Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу.