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Завтра відбудеться засідання уряду

Завтра відбудеться засідання уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Завтра, 5 квітня, під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання Уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Засідання уряду розпочнеться об 11:00.

Місце проведення: будинок уряду, вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд.

Як повідомляв УНН, зараз уряд працює над прийняттям нового закону про професійно-технічну освіту.

Крім того, прем’єр-міністр України В.Гройсман звернувся до керівника Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу.

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