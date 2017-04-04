Завтра состоится заседание правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Завтра, 5 апреля, под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание Правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Заседание правительства начнется в 11:00.
Место проведения: здание правительства, ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.
Как сообщал УНН, сейчас правительство работает над принятием нового закона о профессионально-техническом образовании.
Кроме того, премьер-министр Украины В.Гройсман обратился к руководителю Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с просьбой пересмотреть решение о введении абонентской платы за поставки газа.