Завтра состоится заседание правительства

Заседание правительства начнется в 11:00.

Место проведения: здание правительства, ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.

Как сообщал УНН, сейчас правительство работает над принятием нового закона о профессионально-техническом образовании.

Кроме того, премьер-министр Украины В.Гройсман обратился к руководителю Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с просьбой пересмотреть решение о введении абонентской платы за поставки газа.