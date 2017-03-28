Завтра відбудеться засідання уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Завтра, 29 березня, під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання Уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Засідання уряду відбудеться об 11:00, в будинку уряду по вулиці Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що в Україні немає проблем з російською мовою, а є проблема з російською агресією.
Крім того, прем'єр виступив за посилення співпраці ГУАМ з Японією і США.
Нагадаємо, що вчора, 27 березня, саміт голів урядів країн-учасниць ГУАМ розпочався у Києві.